В Москву и Петербург доставят 15 тяжелобольных детей из Ростова-на-Дону

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Самолет МЧС доставит 15 детей и одного взрослого, нуждающихся в срочной медпомощи, из Ростова-на-Дону на лечение в Москву и Санкт-Петербург, сообщили в пресс-службе министерства.

"Из аэропорта Жуковский вылетел самолет Ил-76 МЧС России, который осуществит санитарно-авиационную эвакуацию 16 тяжелобольных граждан, среди которых один взрослый и 15 детей, из Ростова-на-Дону в Санкт-Петербург и Москву. Эвакуация проводится во взаимодействии с фондом "Справедливая помощь Доктора Лизы", — сказали в ведомстве.

Спецборт МЧС оснащен современным оборудованием: медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами. В полете пациентов будут сопровождать медики Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда "Центроспас" МЧС России, Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" Минздрава РФ и психолог Центра экстренной психологической помощи МЧС.

"Пять пациентов будут доставлены для специализированного лечения в медицинские учреждения Санкт-Петербурга, еще 11 человек спецборт доставит в Москву. Всем им будет оказана необходимая медицинская помощь", — добавили в пресс-службе.