Общественники предложили наказание для спекулянтов с билетами на ЧМ-2018

МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Спекулянтов, которые будут незаконно наживаться на билетах чемпионата мира по футболу, следует штрафовать на ту сумму, за которую они эти билеты перепродают, чтобы штраф бил по их кошельку, заявил РИА Новости председатель общероссийского движения "За реальные дела!" Антон Цветков.

"Если ты спекулянт, то будь готов заплатить штраф не в несколько тысяч, а например тысяч в 50. То есть ту сумму, которую ты просишь за эти билеты. И только так, ударив по кошельку спекулянтов, мы сможем их остановить. При этом следует сами билеты изымать и возвращать в официальную продажу", — считает Цветков.

Он отметил, что кроме того, надо продумать систему, по которой законному владельцу билетов можно будет официально вернуть их в кассу по той стоимости, за которую он их приобрел.

"Это нужно для того, чтобы штрафы не ударили по законопослушным гражданам", — добавил Цветков.