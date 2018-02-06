Движение транспорта по мосту в Нижнем Новгороде восстановили

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 фев – РИА Новости. Движение транспорта по Мызинскому мосту через реку Ока в Нижнем Новгороде полностью восстановлено после ремонта, сообщает во вторник городская администрация.

Ранее сообщалось, что с вечера 31 января ограничено движение по Мызинскому мосту из-за повреждения деформационного шва. Госавтоинспекция выставила 16 дополнительных постов, отводящих большегрузный транспорт с улиц Ларина — Новикова-Прибоя на Южный обход областного центра. По предварительной версии, повреждение деформационного шва связано с воздействием на мост грузового крупногабаритного автотранспорта.

"С сегодняшнего дня движение всех видов транспорта по Мызинскому мосту в Нижнем Новгороде полностью восстановлено. Подрядная организация провела весь необходимый комплекс восстановительных работ деформационного шва городской переправы всего за пять дней", — говорится в сообщении.

По словам заместителя главы администрации города Александра Герасименко, которые приводятся в сообщении, деформационный шов прошел необходимые лабораторные испытания и выдержит все требуемые нагрузки.

"Впереди мост ждет капитальный ремонт, в котором нам оказало поддержку правительство Нижегородской области. В марте, при условии наступления подходящей погоды, мы планируем начинать работы. Первый этап работ планируется завершить до конца мая. Потом будет небольшой перерыв, и затем вторая стадия. Весь объем работ по капитальному ремонту моста необходимо будет выполнить до наступления отрицательных температур", — отметил Герасименко.

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что контроль за состоянием городских мостов должен быть усилен. "Контроль за состоянием городских переправ должен быть усилен… Каждый мост индивидуален, и по каждому должна вестись системная профилактическая работа. Также целесообразно рассмотреть возможность использования интеллектуальных, цифровых технологий для обеспечения непрерывного контроля", — сказал глава региона, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы облправительства.

Он также отметил, что "любые ремонтные работы необходимо выполнять по плану с минимумом неудобств для нижегородцев и гостей города".

Мызинский мост — один из четырех мостов, связывающих нагорную и заречную части Нижнего Новгорода. Он был введен в эксплуатацию в августе 1981 года. Длина переправы — 1006 метров, ширина — 27 метров, пропускная способность — до 30 тысяч машин в сутки. Мост является частью федеральной трассы "Москва — Уфа".