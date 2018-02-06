Московское метро в снегопад работало лучше нью-йоркского, считает эксперт

Прохожие на лестнице подземного перехода во время снегопада в Москве. 4 февраля 2018

Прохожие на лестнице подземного перехода во время снегопада в Москве. 4 февраля 2018

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Московскому метрополитену во время снегопада 3-5 февраля удалось показать один из лучших в мировой практике пример по работе в сложных погодных условиях, считает директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин.

"В аналогичных ситуациях в других странах метрополитены хуже справляются с работой или временно прекращают движение поездов. В январе 2018 года из-за снежной бури и низкой температуры на нескольких линиях метро в Нью-Йорке оледенели пути. В районе Бруклина остановилось движение поездов метро. В Ванкувере в феврале 2017 года снегопад привел к двухчасовой задержке движения поездов на линии Canada Line", — сказал РИА Новости эксперт.

Блинкин отметил, что примерно половина москвичей-автомобилистов в понедельник из-за сложной ситуации на дорогах предпочли добираться на метро.

По информации пресс-службы столичного метрополитена, избежать больших очередей в кассы удалось благодаря работе всех окон утром с 07:00 до 12:00, когда пассажиры ехали на работу. Дополнительно на 10 станциях работали мобильные кассиры и мобильные стойки, чтобы те, кто отказался от личного автомобиля, могли сэкономить время на оплату проезда.

Ранее сообщалось, что для беспрепятственного доступа пассажиров к метро более 5 тысяч сотрудников московского метрополитена круглосуточно в две смены расчищали от снега открытые станции, подходы к вестибюлям и перехватывающие парковки. Только в ночь с 4 на 5 февраля было убрано более 2,5 тысячи кубометров снега.

Прогноз погоды на ria.ru >>