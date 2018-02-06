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Общество

Более половины российских детсадов не имеют в штате педагога-психолога

13:3706.02.2018
(обновлено: 13:43 06.02.2018)
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© Fotolia / santypanРебенок в детском саду. Архивное фотоРебенок в детском саду. Архивное фото
© Fotolia / santypan

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Менее половины российских детских садов имеют в штате педагога-психолога, что в среднем составляет 0,69 специалиста на одно дошкольное учреждение, следует из исследования, результаты которого представили Минобрнауки и Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования при поддержке проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня".

Ребенок. Архивное фото
© Fotolia / katya_naumova
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Исследование проводилось по трем основным направлениям деятельности детских садов: условия, созданные для ребенка в дошкольной образовательной организации; профессиональная квалификация педагогов, работающих с детьми; дополнительные услуги, предоставляемые в детском саду. Всего в исследовании приняли участие почти 9 тысяч детских садов из 57 регионов РФ.

"Исследование "Социального навигатора" помогает читателям РИА Новости сориентироваться в массиве информации о дошкольном образовании. Фактически мы создали единую базу данных для выбора дошкольного образования, которая будет полезна как родителям дошкольников, так и специалистам", — сказала руководитель "Социального навигатора" Наталья Тюрина.

Количество и уровень педагогов

Как отмечают авторы исследования, в целом ситуация по детским садам в России весьма далека от положительной.

Одинокий ребенок. Архивное
© Depositphotos / bodnarchuk
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"Показатель "количество штатных педагогов-психологов" – лишь 4410 (49,2%) детских садов из 8970 имеют в штате педагога-психолога, что в среднем составляет 0,69 специалиста на один детский сад", — говорится в результатах исследования.

Кроме того, количество педагогов со стажем работы от 0 до 5 лет – всего 28,3 тысячи специалистов на почти 9 тысяч детских садов, что составляет в среднем 3,2 педагога на каждый детский сад. Эти значение – минимальное за все время исследований, отмечают авторы. Однако число педагогов с высшим образованием довольное высокое – в среднем это 9,5 педагогов на один детский сад.

"Показатель "привлечение для работы в детском саду педагогов из учреждений дополнительного образования, культуры и спорта (при наличии договора между юридическими лицами)" — на 8970 детских садов пришлось лишь 1777 (19,8%), в которых практиковалось привлечение педагогов из других организаций", — говорится в исследовании.

Рейтинг муниципальных детских садов России — 2015
© Инфографика
Детские сады России - 2017

Условия в детсадах

Помимо этого, лишь треть (31,6%) детских садов имеют в наличии архитектурно-планировочные условия для обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Более половины учреждений (53,4%) получили замечания Роспотребнадзора по исполнению СанПиН.

В разряд "позитивных" результатов попал показатель "наличие медицинских сестер" — в 6727 (75%) детских садах из почти 9 тысяч имеются медицинские сестры.

Детский сад. Архивное фото
© Fotolia / dmitrimaruta
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"Учитывая общий объем региональной выборки и итоговую оценку качества, можно утверждать, что самые лучшие были получены такими регионами как Санкт-Петербург, Ленинградская область, Ставропольский край, а также Красноярский край", — говорится в результатах исследования.

Социальный навигатор — информационно-просветительский проект МИА "Россия сегодня", направленный на освещение широкого круга общественно-значимых проблем и вопросов: медицина, образование, паллиативная помощь, благотворительность, волонтерское движение, вопросы миграции и другие. В рамках проекта представлены такие информационные продукты, как "Навигатор абитуриента", "Профстандарт учителя: новые возможности роста", "Лучшие школы России", "Детский отдых", "Найди меня, мама" и "Помочь". "Социальный навигатор" в 2016 году был признан лучшим социальным проектом России и получил престижную международную премию PRGN Best Practice Awards. В 2017 "Социальный навигатор" стал лауреатом премии "ПРО Образование".

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.

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Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Вадим Викторович
Ну так написали бы уровень зарплат в детских садиках! И вопрос почему там не хватает работников отпадёт сам собой!
14:09
06.02.2018
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