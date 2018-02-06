МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Почти половина российских подростков в 2017 году столкнулась с интернет-травлей (кибербуллингом), заявил глава Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Сергей Гребенников.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявляла, что около 30% детей так или иначе столкнулись со случаями интернет-травли.

"В 2017 году выявили следующий тренд: почти половина подростков в интернете сталкивается с кибербуллингом, то есть, если говорить по-русски, это унижения. Это иногда приводит к очень плачевным последствиям — подростки заканчивают жизнь самоубийством. Мы должны это прекратить", — сообщил он в ходе выступления на международном форуме по кибербезопасности Cyber Security Forum 2018 (CSF 2018).

Согласно данным, приведенным в презентации к выступлению, 48% подростков в возрасте 14-17 лет становились жертвами груминга (шантажа), 46% подростков стали свидетелями агрессивного онлайн-поведения, 44% — получали агрессивные сообщения. Основные мотивы киберагрессоров это развлечения (46%), власть (40%) и причинение вреда другому и всплеск негатива (35%), отмечается в материалах. При этом, по информации Гребенникова, лишь 1 из 5 детей в возрасте 12-13 лет не обращается ни к кому за помощью, только 17% детей обращаются за помощью к родителям.

Гребенников добавил, что в 2017 году индекс цифровой грамотности россиян вырос до 5,79 из 10. "Это один из трендов. Мы отметили существенный рост индекса цифровой грамотности среди населения, и это не может не радовать", — рассказал он. Среди трендов прошлого года он указал также рост потребления мобильного интернета, незнание термина "цифровая экономика".

По его словам, в 2018 году роста цифровой грамотности не ожидается. "Нам необходимо увеличивать уровень вовлечения пользователей в использование мобильных технологий и образовывать пользователей. И, что самое главное, мы должны увеличить прирост знаний пользователей о цифровой экономике. Это то, к чему пользователи должны быть готовы. И если пользователи не знают, что такое цифровая экономика, то все усилия, которые мы применяем в отношении развития цифровой экономики, применения цифровых технологий, они могут быть напрасны", — отметил он.