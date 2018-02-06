Собянин оценил качество образования в московских школах

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Доступность образования в Москве значительно выросла в последние несколько лет, а его качество в московских школах увеличилось в два и более раз по отдельным параметрам, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник на заседании президиума в столичной мэрии.

"За последние годы значительно выросла доступность образования, почти на 50% увеличилось количество дошкольников, на четверть увеличилось количество школьников. Исчезли очереди, которые были в прежние года, когда десятки тысяч людей не могли попасть в дошкольные учреждения. За эти годы было построено около 300 образовательных учреждений", — сказал Собянин.

Он добавил, что качество столичного образования по основным параметрам улучшилось практически в два раза, по некоторым параметрам и более.

"Тем не менее, перед нами стоит серьезная задача по дальнейшему совершенствованию и улучшению качества образования, услуг, которые оказываются в наших школах", — добавил мэр.

Эти задачи, по его словам, должны выполнять "Московская электронная школа", предпрофессиональное образование, а также интеграция различных уровней образования, "начиная с детского, дошкольного образования, заканчивая профессиональным университетским".