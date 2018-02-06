Омбудсмен рассказала о состоянии якутских школ, где дети заболели от холода

ХАБАРОВСК, 6 фев — РИА Новости. Школы в Якутии, где из-за низких температур в классах заболели более 300 детей, относятся к старому фонду – они деревянные и построены более 50 лет назад, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в республике Анна Соловьева.

Ранее сообщалось, что при прокурорской проверке в шести школах Нюрбинского района была зарегистрирована температура в классах 9-15 градусов тепла при норме 18-22 градуса. В результате занятий в холодных помещениях заболели более 300 школьников. Врачи поставили им диагнозы: катаральная ангина, острый бронхит, острый ларингит, холодовая аллергия.

"Мы направили запросы во все ведомства, дело на учете. Холод в школах не связан с авариями или отключениями электроэнергии. Это общее материально-техническое их состояние. Школы, где это произошло, маленькие, деревянные и старые, построены более 50 лет назад. Проблема здесь системная и требует системного подхода. Необходимо строить новые здания школ", — сказала Соловьева.

По ее словам, в республике около 650 школ, более половины из них находятся в таком состоянии. С 2000 года в Якутии работает региональная программа, согласно которой на строительство новых школ выделяются деньги. Однако средств на быстрое решение этой проблемы не хватает, добавила омбудсмен.

"Ежегодно у нас правительством возводится более10 школ, а замены требуют в разы больше. Мы никак не можем догнать", — сказала Соловьева.

Ранее сообщалось, что прокурор района возбудил в отношении шести директоров школ дела об административных правонарушениях по статье "нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений". Кроме того, прокуратура потребовала от главы Нюрбинского района рассмотреть вопрос о выделении денег из местного бюджета для устранения причин несоответствия в школах температурного режима.