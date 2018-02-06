Патруль ЦОДД за полгода оказал помощь почти шести тысячам москвичей

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Дорожный патруль Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Москве оказал помощь почти 6 тысячам водителей за полгода работы, рассказал журналистам руководитель ЦОДД Вадим Юрьев.

"С августа по январь экипажи дорожного патруля ЦОДД помогли на дорогах почти 6 тысячам водителей. За это время патруль более чем 2,2 тысячи раз оказал помощь неисправному легковому и грузовому транспорту, помог при ДТП более 2 тысяч раз, было 633 случая оформления Европротокола, а также более 800 случаев буксировки неисправных автомобилей", — рассказал Юрьев.

Глава ЦОДД отметил, что такая помощь очень важна для города, так как во время внештатной ситуации не нужно ожидать прибытия специальных служб, а следовательно, мешать проезду общественного транспорта.

"Надо сказать, что даже водители вот этих наших небольших "парконов" прилично обучены, понимают свою роль и работу, даже они, например, помогали оттащить с проезжей части транспортное средство", — добавил он.

Служба "Дорожный патруль" начала работать в ЦОДД в Москве в мае прошлого года. Целью патруля является помощь водителям на дорогах при несерьезных ДТП и в случаях поломки автомобилей на трассах, где это может помешать движению остального транспорта. Дежурная смена ситуационного центра ЦОДД с помощью системы видеоаналитики мониторит дорожную ситуацию в режиме реального времени. Так, при фиксации ДТП, которое негативно отражается на пропускной способности, дежурная смена передает заявку службе дорожного патруля.