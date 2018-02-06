Бастрыкин рассказал об успехах своих подчиненных за десять лет

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Глава СК РФ рассказал, что за 10 лет существования ведомства (с 2007 года) его подчиненные расследовали и направили в суды более миллиона уголовных дел.

"За прошедшие десять лет следователями СК РФ в суды направлен свыше миллиона уголовных дел, осуществлено свыше трех миллионов выездов на место происшествия", — сказал он на коллегии ведомства во вторник.

Отдельно остановился глава СК РФ на успехах следователей в Крыму: за три года работы на полуострове они направили в суды более 6 тысяч уголовных дел.

В 2017 году координатных изменений в структуре преступлений не произошло, положительные тенденции их сокращения сохранились, констатировал Бастрыкин.