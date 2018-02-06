Патрули ЦОДД за два дня вытянули из сугробов в Москве более 250 машин

Владельцы отчищают свои машины от налипшего снега во время снегопада в Москве. 4 февраля 2018

Владельцы отчищают свои машины от налипшего снега во время снегопада в Москве. 4 февраля 2018

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Экипажи дорожного патруля Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Москве за 4-5 февраля вытянули более 250 автомобилей, рассказал журналистам руководитель центра Вадим Юрьев.

Ранее Юрьев сообщил, что на улицы Москвы с января этого года в составе дорожного патруля ЦОДД вышли пять пикапов, которые дополнили патруль, состоящий из 10 легковых автомобилей.

"У нас пикапы вытянули порядка 250 автомобилей граждан за последние пару дней, помогли преодолеть снежные заносы", — сказал Юрьев.

Всего во время сильнейшего снегопада на дорогах столицы работало 15 экипажей дорожного патруля ЦОДД, которые помогали в разборе ДТП, регулировке движения, оказывали помощь на дорогах.

"Были задействованы не только 10 автомобилей дорожного патруля, но и собственный автопарк ЦОДД в количестве пяти штук. Автомобили были оперативно дооборудованы необходимыми инструментами и выведены на работу в сложных погодных условиях", — рассказал Юрьев.

Он отметил, что во время снегопада на МКАД были организованы совместные посты ЦОДД, администратора московского парковочного пространства (АМПП) и техники ГБУ "Автомобильные дороги". Эвакуаторы АМПП и служба перемещения транспортных средств (СПТС) по всему городу помогали автобусам и грузовикам, застрявшим в снегу. ГИБДД обеспечивала максимально приоритетный режим работы городских служб.