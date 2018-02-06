Жириновский предложил запретить ночные автобусные перевозки людей

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Любые ночные перевозки людей пассажирским автотранспортом необходимо запретить, написал в своём Telegram-канале лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Ранее сообщалось, что на 443-м километре трассы М-14 Вологда — Новая Ладога в Тихвинском районе Ленинградской области столкнулись грузовик IVECO и микроавтобус Ford Transit. ДТП произошло после того, как водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу. Погибли девять человек.

"Это очередной печальный повод вернуться к нашей давней инициативе — запретить любые ночные перевозки людей. Да неудобно, да большие расстояния, и часто без ночного маршрута поездка выходит дольше. Но нужно выбирать: или неудобства, или каждый год будем хоронить сотни людей, погибших из-за уставшего, закемарившего водителя", — заявил политик.