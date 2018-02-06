Медики рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в "Бутово-Парк"

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Двое пострадавших при взрыве баллона в ЖК "Бутово-парк" в Подмосковье остаются в реанимации, все четверо пострадавших остаются в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного Минздрава.

Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали, по предварительным данным, в результате взрыва в понедельник газового баллона в многоэтажном жилом доме в ЖК "Бутово-Парк" в Ленинском районе Московской области. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Подмосковья, состояние двух пострадавших при взрыве оценивается как тяжелое.

"По состоянию на 10:30 6 февраля 4 человека продолжают находиться в Подольском ожоговом центре. Все они накануне пострадали в результате взрыва газа в ЖК "Бутово-Парк". Состояние двоих пациентов врачи оценивают как стабильно тяжелое, они находятся в реанимации. У двух других состояние легкой степени тяжести. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь", — сообщил глава ведомства Дмитрий Марков, которого цитирует пресс-служба.