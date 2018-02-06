На улицах Москвы в январе начали работу пять пикапов дорожного патруля ЦОДД

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Пять пикапов дорожного патруля Центра организации дорожного движения (ЦОДД) с января вышли на работу на улицы Москвы, общее количество экипажей патруля увеличилось до 10, рассказал журналистам руководитель ЦОДД Вадим Юрьев.

Ранее сообщалось, что дорожный патруль, работа которого началась в мае прошлого года, начнет работать на пикапах в 2018 году.

"Пикапы начали работать только в этом году, с января, и проявили они себя очень хорошо и показательно в процессе, например, снегопадов. Это первые пикапы, которые мы получили, они дали возможность нагрузить кузов дорожными знаками, средствами организации дорожного движения, например, которые нужны при аварии или в случае внештатной ситуации", — рассказал Юрьев.

По его словам, пикапы оборудованы видеокамерами, специальными прожекторами, которые дают возможность улучшить подсветку на местах, а также буксировочными тросами, которые выдерживают нагрузки до 40 тонн.

"Это все помогает нашей текущей работе и сокращает сроки разбора ДТП. Такая форма кузова соответствует задачам, которые возлагает город на патруль — обеспечивать всеми способами дорожное движение", — добавил глава ЦОДД.

По информации Юрьева, в этом году штат патруля планируется расширить до 40 экипажей: в мае патруль дополнят 10 пикапов, а к сентябрю в ЦОДД появится еще 15. Количество сотрудников к концу года также увеличится с 10 до 40 человек.