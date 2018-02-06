Под Петербургом перекрыли одну из улиц из-за подъема воды в Неве

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев — РИА Новости. Загородная улица в городе Колпино под Санкт-Петербургом во вторник закрыта для движения транспорта из-за повышение уровня воды в Неве до 426 сантиметров при критическом уровне 420 сантиментов, сообщили РИА Новости в администрации Колпинского района.

"Загородная улица сейчас закрыта для движения общественного и автомобильного транспорта из-за подъема воды в Неве до 426 сантиметров, тогда как критическая отметка составляет 420 сантиметров. К угрозе подтопления привели зажоры льда (плотные скопления льда, стесняющие русло, что вызывает повышение уровня воды — ред.)", — сказала собеседница агентства.

Она не исключила возможность подтопления поселка Усть-Ижора в Колпинском районе из-за подъема воды в Неве. Однако пока, по словам собеседницы агентства, от местных жителей не поступало таких сообщений. "Мы готовы к тому, чтобы при необходимости организовать эвакуацию", — отметила представитель Колпинской районной администрации.

Согласно материалам Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, зажоры на Неве образуются ежегодно и представляют собой плотные скопления мелкобитого кристаллического льда и шуги, стесняющие течение воды. Формирование зажоров регулярно наблюдается в одних и тех же местах: от моста Петра Великого до моста Володарского, в районе Новосаратовки (Рыбацкого) и в районе Усть-Ижоры, отмечает ведомство.