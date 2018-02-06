Генконсул США рассказал, что привез в Екатеринбург ретривера из Шри-Ланки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев — РИА Новости, Ольга Ерачина. Генеральный консул США в Екатеринбурге доктор Пол М. Картер в интервью РИА Новости рассказал, что привез с собой в Екатеринбург шоколадного ретривера по кличке Нелли из Шри-Ланки, где дипломат работал раньше.
Генконсул признался, что ретриверу в Екатеринбурге нравится больше, чем на Шри-Ланке.
"Надо сказать, что она гораздо больше любит климат здесь, чем там, потому что на Шри-Ланке ей было слишком жарко и сложно. А здесь, как я уже сказал, мы бегаем – и неважно, какая температура на улице. И Нелли приспосабливается. Какой бы ни был холод, ей в принципе нравится", — отметил дипломат.