Генконсул США считает, что Екатеринбургу не хватает этнических ресторанов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев — РИА Новости, Ольга Ерачина. Новый генеральный консул США в Екатеринбурге доктор Пол М. Картер считает, что городу не хватает этнических ресторанов и кинотеатров, где бы показывали фильмы на оригинальном языке с русскими субтитрами.

"Я бы назвал две вещи. Во-первых, я бы хотел более разнообразных этнических ресторанов в Екатеринбурге – может быть, больше мексиканской, индийской кухни, особенно кухни юга Индии. А второе – я бы хотел, чтобы в центре города был кинотеатр, который бы показывал больше фильмов на оригинальном языке с русскими субтитрами. Я считаю, что зрители в Екатеринбурге довольно искушенные, и им бы понравилось смотреть фильмы на различных языках с субтитрами, без дубляжа", — сказал генконсул в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос о том, чего, по его мнению, не хватает Екатеринбургу.

Он добавил, что это помогло бы позиционировать Екатеринбург как город, способный принимать крупные международные мероприятия.

"Приближается чемпионат мира по футболу. Помимо этого, Екатеринбург подал заявку на проведение "ЭКСПО-2025", и такие вещи было бы хорошо добавить", — отметил дипломат.

Россия в мае подала заявку на проведение World Expo 2025 в Екатеринбурге. Мероприятие пройдет со 2 мая по 2 ноября 2025 года. Помимо Екатеринбурга, на проведение ЭКСПО-2025 претендуют Осака (Япония) и Баку (Азербайджан). Франция ранее отозвала свою заявку. Решение о месте выставки будет принято на Генеральной ассамблее Международного бюро выставок в ноябре 2018 года.

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