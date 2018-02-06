Генконсул США считает, что Екатеринбургу не хватает этнических ресторанов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев — РИА Новости, Ольга Ерачина. Новый генеральный консул США в Екатеринбурге доктор Пол М. Картер считает, что городу не хватает этнических ресторанов и кинотеатров, где бы показывали фильмы на оригинальном языке с русскими субтитрами.
Он добавил, что это помогло бы позиционировать Екатеринбург как город, способный принимать крупные международные мероприятия.
"Приближается чемпионат мира по футболу. Помимо этого, Екатеринбург подал заявку на проведение "ЭКСПО-2025", и такие вещи было бы хорошо добавить", — отметил дипломат.
Россия в мае подала заявку на проведение World Expo 2025 в Екатеринбурге. Мероприятие пройдет со 2 мая по 2 ноября 2025 года. Помимо Екатеринбурга, на проведение ЭКСПО-2025 претендуют Осака (Япония) и Баку (Азербайджан). Франция ранее отозвала свою заявку. Решение о месте выставки будет принято на Генеральной ассамблее Международного бюро выставок в ноябре 2018 года.