Американский генконсул назвал Екатеринбург "русским Чикаго"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев — РИА Новости, Ольга Ерачина. Новый генеральный консул США в Екатеринбурге доктор Пол М. Картер сравнил Екатеринбург с Чикаго, потому что здесь сильная промышленная база и при этом богатая культура.

Он рассказал, что приехал в Екатеринбург примерно полгода назад, назвав город "интересным и динамичным".

"И США, и Россия — великие страны и великие цивилизации. Сила наша происходит, конечно, от экономического, промышленного развития и богатой культуры. И все это можно увидеть здесь, в Екатеринбурге, как, впрочем, и во всем Уральском консульском округе. Когда меня спрашивают американцы, я говорю, что Екатеринбург — это такой русский Чикаго. Здесь есть сильная промышленная база, но при этом высокая культура", — рассказал генконсул в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что "Екатеринбург вполне заслуживает звания третьей столицы России".

Дипломат рассказал, что до назначения генконсулом бывал в Екатеринбурге только один раз.

"Это был визит всего на два или три дня примерно 16 или 17 лет назад. Я был здесь вместе с послом Вершбоу (бывший посол США в России Александр Вершбоу. — Прим. ред.). Тогда я работал в посольстве США в Москве. И мы посетили Екатеринбург и Пермь. Когда мы были здесь в тот раз, я почувствовал, что здесь есть еще немного советский налет. Но сейчас город совсем другой: он полон небоскребов, других современных зданий, магазинов, ресторанов", — отметил доктор Картер.

Он рассказал, что именно знал о городе до приезда в Екатеринбург.

"Я знал, что у Екатеринбурга репутация крупного промышленного центра. Я знал, что здесь был расстрелян царь, и также знал историю о том, что здесь был сбит самолет-разведчик Гарри Пауэрса (американский летчик, выполнявший разведывательные задания для ЦРУ. — Прим. ред.). Здесь я также обнаружил, что у Екатеринбурга уникальная культура и тут живут очень приятные люди", — сообщил генконсул.

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