Более 20 рейсов задержаны в аэропортах Москвы во вторник, 11 отменены

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Более 20 рейсов задержаны и 11 отменены в аэропортах Москвы, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание" во вторник.

Так, по состоянию на 8.40 мск в аэропорту "Домодедово" отменены 11 рейсов и еще 11 задержаны, в "Шереметьево" задержаны 10 рейсов, во "Внуково" задержаны два рейса. Информации об изменении расписания вылетов из аэропорта "Жуковский" нет. Причины отмены и задержки рейсов не указываются.

Ранее во вторник в погодном центре "Фобос" сообщили РИА Новости, что в Москве ожидаются мороз до минус 12 градусов, небольшой снег и облачная погода. В выходные 3-4 февраля на московский регион обрушились сильнейший снегопад и ледяной дождь, в результате разгула стихии один человек погиб, есть пострадавшие.