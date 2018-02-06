Алкоголь в московских магазинах проверят к 23 февраля

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Московские магазины проверят на наличие нелегального алкоголя в преддверии Дня защитника Отечества, рейды начнутся 7 февраля и продлятся две недели, сообщается во вторник на официальном портале мэра и правительства столицы.

"В преддверии Дня защитника Отечества в столичных магазинах, которые продают алкоголь, пройдут вечерние рейды. Торговые точки проверят на наличие в них контрафактного спиртного. Рейды начнутся 7 февраля и продлятся две недели (вплоть до самого праздника)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в первую очередь проверки коснутся магазинов, на которые уже поступали жалобы москвичей, а также мест, где поддельный алкоголь находили в ходе контрольных закупок. В рейдах поучаствуют сотрудники полиции и специалисты столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"В последнее время в столице заметно снизился объем продаж контрафактного алкоголя. Этому способствует в том числе проведение антиалкогольных рейдов перед праздниками. Именно в эти дни спрос на крепкие напитки увеличивается, вместе с тем повышаются риски, связанные с приобретением поддельного спиртного", — рассказали порталу в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.

По данным ведомства, с декабря 2016 года в столице было проверено 96 торговых точек и изъято около 22 тысяч бутылок контрафактного алкоголя.