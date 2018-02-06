Хабаровский суд из-за инфекции закрыл столовую и бассейн в гимназии

ХАБАРОВСК, 6 фев- РИА Новости. Центральный районный суд Хабаровска приостановил на 30 и 45 суток соответственно работу столовой и бассейна в гимназии №3, где ранее произошла вспышка кишечной инфекции, сообщил РИА Новости во вторник представитель суда.

"Заседание суда по вопросу приостановки работы пищеблока в гимназии состоялось во вторник. Суд принял решение приостановить его работу на 30 суток", — сказал собеседник агентства.

Также в суде сообщили, что в понедельник, 5 февраля, на заседании суда было принято решение по приостановке на 45 суток бассейна гимназии.

Как пояснили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, согласно санитарным нормам, оставлять детей без питания более 3,5-4 часов нельзя. Поэтому гимназия не может начать принимать детей при закрытой столовой.

"Согласно нормам, учебный процесс в школе без столовой начинать нельзя. Вопрос с обучением гимназистов решается в управлении образования", — сказал собеседник.

Массовая заболеваемость в гимназии регистрировалась с 26 января. Возбудителем заболевания стал норовирус, а причиной — нарушения технологии приготовления и хранения салата. СК возбудил уголовное дело. Гимназия была закрыта на дезинфекцию. Также была приостановлена работа организовывавшей школьное питание компании "Контакт". В отношении руководства гимназии и "Контакта" возбуждены административные дела.

Новых случаев заболеваемости кишечной инфекцией в третьей гимназии в Хабаровске не регистрировались с прошлой недели. По уточненным данным управления Роспотребнадзора по региону, инфекция лабораторно подтверждена у 114 заболевших.

По данным управления образования Хабаровска, открыть гимназию планировалось с 31 января, так как все дезинфекционные мероприятия и генеральная уборка после них были проведены в полном объеме. Но по решению суда, в который обратился Роспотребнадзор, старт занятий пришлось отложить на неопределенное время.