ХАБАРОВСК, 6 фев — РИА Новости. Ученики гимназии №3 в Хабаровске, где ранее произошла вспышка кишечной инфекции, в среду приступают к занятиям в других школах города, сообщает мэрия Хабаровска.

В гимназии, расположенной по адресу улица Панькова дом 10, с 26 января кишечной инфекцией заболели 122 человека, у 114 из них, по уточненным данным управления Роспотребнадзора по региону, подтвержден норовирус. Гимназию закрыли на дезинфекцию. Центральный районный суд Хабаровска во вторник приостановил на 30 суток работу столовой в гимназии. Без столовой, согласно санитарным нормам, дети не могут находиться в школе более 3,5-4 часов.

"Мы не можем допустить такое длительное прерывание учебного процесса, поэтому с завтрашнего дня все 1,6 тысячи гимназистов выйдут учиться в другие школы города. В настоящий момент мы оповещаем родителей учеников о том, где и в какую смену с завтрашнего дня будут обучаться их дети", — приводятся в сообщении во вторник слова начальника городского управления образования Ольги Тен.

По ее словам, обучение продолжится в зданиях гимназии, расположенных в других районах города. Так, начальные классы начнут занятия по улице Шабадина, 12; в здании по улице Карла Маркса, 63 будут учиться ребята с 9 по 11 класс. Учащиеся остальных классов будут распределены в лицей "Ступени", решается вопрос о приеме детей в гимназию №6.

Ранее сообщалось, что по решению суда на 45 суток закрыт бассейн гимназии №3, а также на 80 суток закрыта компания "Контакт", которая поставляла питание школьникам.

Установлено, что возбудителем заболевания стал норовирус, а причиной — нарушения технологии приготовления и хранения салата. СК возбудил уголовное дело. В отношении руководства гимназии и "Контакта" возбуждены административные дела.