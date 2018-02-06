ХАБАРОВСК, 6 фев — РИА Новости. Ученики гимназии №3 в Хабаровске, где ранее произошла вспышка кишечной инфекции, в среду приступают к занятиям в других школах города, сообщает мэрия Хабаровска.
"Мы не можем допустить такое длительное прерывание учебного процесса, поэтому с завтрашнего дня все 1,6 тысячи гимназистов выйдут учиться в другие школы города. В настоящий момент мы оповещаем родителей учеников о том, где и в какую смену с завтрашнего дня будут обучаться их дети", — приводятся в сообщении во вторник слова начальника городского управления образования Ольги Тен.
Ранее сообщалось, что по решению суда на 45 суток закрыт бассейн гимназии №3, а также на 80 суток закрыта компания "Контакт", которая поставляла питание школьникам.
Установлено, что возбудителем заболевания стал норовирус, а причиной — нарушения технологии приготовления и хранения салата. СК возбудил уголовное дело. В отношении руководства гимназии и "Контакта" возбуждены административные дела.