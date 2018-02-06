Московский транспорт готов продолжить работу в сложных погодных условиях

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Транспортный комплекс Москвы готов продолжить работу в сложных погодных условиях, уборка города после снегопада продолжается, сообщил информационный центр комплекса.

"В Москве в течение 6 февраля ожидается небольшой снег, возможно образование заносов и гололедицы. Коммунальные службы продолжают уборку города после продолжительного снегопада… вся инфраструктура городского транспорта и подвижной состав готовы к работе в сложных погодных условиях", — говорится в сообщении.

Согласно релизу, сотрудники столичного метрополитена и МЦК в круглосуточном режиме следят за территориями, прилегающими к вестибюлям, состоянием путей и лестничных сходов. Кроме того, проводится постоянный мониторинг влажности для предотвращения сбоев движения.

Все автобусы, трамваи и троллейбусы ГУП "Мосгортранс" прошли необходимое техническое обслуживание, уточняется в сообщении. Специалисты предприятия контролируют исправность отопительного оборудования. Также в городе дежурят сервисные службы ГУП "Мосгортранс", которые следят за состоянием контактной сети и другими объектами транспортной инфраструктуры.

Добавляется, что серьезных нарушений в работе ГУП "Московский метрополитен" и ГУП "Мосгортранс", связанных с ухудшением погоды, на данный момент не зафиксировано. Водителей просят отказаться от использования личного транспорта.