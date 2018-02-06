МЧС сообщило о превышениях ПДК сероводорода на полигоне "Кучино" в Балашихе

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. МЧС РФ сообщает о разовых превышениях предельно допустимых концентраций (ПДК) сероводорода на полигоне "Кучино" в подмосковной Балашихе, на неприятный запах от которого с декабря прошлого года жалуются жители столицы.
В ходе "Прямой линии" 15 июня 2017 года к президенту России Владимиру Путину обратились жители домов в одном из микрорайонов Балашихи, которые живут рядом с "Кучино". Свалка существует более 50 лет и уже стала заметна из космоса — она занимает около 50 гектаров. Путин 22 июня потребовал в самые короткие сроки подготовить экспертизу и документы по полигону, чтобы свалка была закрыта в ближайшее время. Во исполнение поручения президента власти Московской области решили незамедлительно закрыть "Кучино". Губернатор поручил выделить средства на его рекультивацию в 2018-2019 годах.
Позже ход работ на полигоне "Кучино" лично проконтролировал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Осмотрев систему откачки свалочного газа и высокотемпературный факел, глава региона провел совещание, на котором представители минэкологии Московской области, сотрудники МЧС, Роспотребнадзора, Росгидромета и других ведомств еще раз обсудили причины неприятных запахов на юго-востоке столицы, а также в Балашихе, Реутове и Люберцах.