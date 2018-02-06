Колясочник из Мурманска отправился в путешествие по Кольскому полуострову

МУРМАНСК, 6 фев – РИА Новости. Инвалид-колясочник из Мурманска Андрей Зеленов в составе группы туристов отправляется во вторник в экстремальную экспедицию на снегоходе протяженностью в 600 километров по Кольскому полуострову от села Варзуга на юге Мурманской области до Хибинских гор, рассказал РИА Новости Зеленов перед стартом.

Экспедиция "Хибины – Белое море. Полярный путь" по плану должна продлиться шесть дней. За это время группа путешественников (два гида, пять туристов, оператор и Зеленов) должна преодолеть 600 километров по бездорожью. Утром во вторник участники экспедиции собираются выехать из Кировска в село Варзуга на южной оконечности Кольского полуострова, откуда отправятся через отдаленные села Кузомень, Краснощелье, озера Ловозеро и Умбозеро к самому крупному горному массиву полуострова Хибинам.

"Я волнуюсь – холодно, маршрут для меня необычный, подобного опыта путешествий у меня нет. Снаряжение у меня просто потрясающее, оно полностью соответствует тем условиям, которые нас ожидают", — сказал Зеленов.

До конца недели синоптики обещают на Кольском полуострове мороз до минус 10-15 градусов, периодически будет идти снег.

На протяжении всего путешествия Зеленов намерен вести видеоблог, по результатам экспедиции планируется снять документальный фильм. Для осуществления своей мечты житель Мурманска выиграл грант "Росмолодежи", вел сбор средств на краудфандинговой платформе. Информационно проект Зеленова поддержал благотворительный фонд "Спорт для жизни", который вовлекает в спорт людей с инвалидностью.

Андрей уверен — предстоящее путешествие необходимо не только ему, чтобы в очередной раз продемонстрировать себе собственные возможности. Такие примеры важны для других людей с инвалидностью и для всего общества в целом. Возможно, в будущем участие колясочников в подобных путешествиях уже не будет чем-то экстраординарным, полагает Андрей.

В инвалидное кресло Андрей попал около 10 лет назад после тяжелой автокатастрофы. С тех пор он много путешествует, преодолевает себя и пытается доказать, что инклюзивный туризм – необходимое направление для людей с ограниченными возможностями.