Колясочник из Мурманска отправился в путешествие по Кольскому полуострову

МУРМАНСК, 6 фев – РИА Новости. Инвалид-колясочник из Мурманска Андрей Зеленов в составе группы туристов отправляется во вторник в экстремальную экспедицию на снегоходе протяженностью в 600 километров по Кольскому полуострову от села Варзуга на юге Мурманской области до Хибинских гор, рассказал РИА Новости Зеленов перед стартом.
Экспедиция "Хибины – Белое море. Полярный путь" по плану должна продлиться шесть дней. За это время группа путешественников (два гида, пять туристов, оператор и Зеленов) должна преодолеть 600 километров по бездорожью. Утром во вторник участники экспедиции собираются выехать из Кировска в село Варзуга на южной оконечности Кольского полуострова, откуда отправятся через отдаленные села Кузомень, Краснощелье, озера Ловозеро и Умбозеро к самому крупному горному массиву полуострова Хибинам.
"Я волнуюсь – холодно, маршрут для меня необычный, подобного опыта путешествий у меня нет. Снаряжение у меня просто потрясающее, оно полностью соответствует тем условиям, которые нас ожидают", — сказал Зеленов.
До конца недели синоптики обещают на Кольском полуострове мороз до минус 10-15 градусов, периодически будет идти снег.
Андрей уверен — предстоящее путешествие необходимо не только ему, чтобы в очередной раз продемонстрировать себе собственные возможности. Такие примеры важны для других людей с инвалидностью и для всего общества в целом. Возможно, в будущем участие колясочников в подобных путешествиях уже не будет чем-то экстраординарным, полагает Андрей.
В инвалидное кресло Андрей попал около 10 лет назад после тяжелой автокатастрофы. С тех пор он много путешествует, преодолевает себя и пытается доказать, что инклюзивный туризм – необходимое направление для людей с ограниченными возможностями.