Проект "Вокзал по средам" работает по-прежнему, сообщил фонд доктора Лизы

МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Многолетний проект фонда "Справедливая помощь" по оказанию помощи бездомным на Павелецком вокзале работает в прежнем режиме в период аномального снегопада в столице, сообщила пресс-секретарь фонда Нигина Бероева.

Сильнейший снегопад, прошедший в выходные в Москве, спровоцировал транспортные затруднения и пробки, а с улиц города за минувшие сутки вывезено 1,2 миллиона кубометров снега. По данным синоптиков, такие снегопады бывают раз в сто лет.

"Мы работаем в том же режиме. Мы не можем отменить "Вокзал по средам", потому что мы понимаем, что сейчас наша помощь нужна еще больше, чем если бы не было снега. Люди мерзнут, людям нужна горячая еда, и мы ее предоставляем. Зимой всегда людей становится больше, и когда ухудшаются погодные условия, естественно, людей становится еще больше", — сказала Бероева.

По ее словам, на вокзал раз в неделю приезжают две машины: из одной раздают горячую еду, из другой – средства гигиены и медикаменты. При подборе медикаментов учитывается, что во время сильных морозов могут быть обморожения, уточнила она. "У нас огромный опыт уже многолетний, мы не первый раз столкнулись с такой погодой, знаем, как действовать", — сказала пресс-секретарь фонда.

Она сообщила, что подопечные фонда по-прежнему приходят за помощью и в легендарный подвал на Пятницкой улице, где работала основатель фонда Елизавета Глинка, и куда желающие помочь люди приносят теплую одежду для нуждающихся.

Основатель фонда "Справедливая помощь", правозащитница Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, погибла 25 декабря 2016 года во время крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию. Фонд "Справедливая помощь" был создан ею для оказания помощи бездомным, безнадежным больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию. С момента начала конфликта на Украине Доктор Лиза регулярно посещала Донбасс с гуманитарными миссиями — для передачи медикаментов и продуктов питания в больницы, а также для эвакуации больных детей. Многих ребят с родителями она сопровождала на лечение в российские медучреждения, помощь за это время получили сотни детей.

В конце мая прошлого года фонд официально сменил название и теперь в нем отражено имя основателя: "Справедливая помощь Доктора Лизы".