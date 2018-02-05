Власти Москвы пообещали уделить особое внимание очистке крыш от снега

Сотрудники коммунальных служб во время уборки дерева упавшего на автомобильную дорогу в следствии снегопада в Москве. 4 февраля 2018

Сотрудники коммунальных служб во время уборки дерева упавшего на автомобильную дорогу в следствии снегопада в Москве. 4 февраля 2018

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Столичные коммунальщики в ближайшие сутки особое внимание уделят очистке крыш от снега, сообщил в понедельник журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Особое место будет в ближайшие сутки уделено очистке крышных пространств, а их в городе более 17 тысяч зданий", — сказал Бирюков.

По его словам, для этого задействованы дополнительные силы: "только в одном ЦАО привлечено около 100 автомобильных вышек", которые будут работать параллельно с альпинистами, со службами, которые занимаются расчисткой крыш.

"Крыши будут чистить не только на муниципальных зданиях, но и на крышах предприятий, министерств, ведомств, федеральных объектов с тем, чтобы помочь коллегам и не допустить травмирования у зданий на улицах Москвы", — добавил заместитель мэра Москвы.

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