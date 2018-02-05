С начала зимы из Москвы вывезли около 16 миллионов кубометров снега

Снегоуборочная техника коммунальных служб во время уборки последствий снегопада в Москве.

Снегоуборочная техника коммунальных служб во время уборки последствий снегопада в Москве.

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Около 16 миллионов кубометров снега вывезено из Москвы с начала зимы, сообщил в понедельник журналистам заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"С начала зимы вывезено снега примерно 16 миллионов кубометров", — сказал он.

Вице-мэр отметил, что среднегодовая норма снега составляет 152 сантиметра, и за последние дни, по его словам, выпала примерно четвертая ее часть.

"Необходимо подчеркнуть, что уже 164 сантиметра снега выпало уже за зимний период на улицы города Москвы. В ближайшие дни мы ожидаем примерно 6-8 сантиметров снега дополнительно ляжет на улице города", — добавил Бирюков.

Он отметил, что в ближайшие сутки будет сложнее очищать город от снега, поскольку ожидаются минусовые температуры.

"Применять будем мелкогравийную крошку, чтобы не было скольжения, особенно много сил приходится на МКАД, на подъемах дежурят порядка 70 тягачей. Работают реагенторазбрасыватели, которые бросают мелкогравийную крошку с тем, чтобы не было скольжения на подъемах, на пересечениях кольцевой дороги с вылетными магистралями", — сказал Бирюков.

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