Все виды городского транспорта Москвы работают в штатном режиме

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Все виды городского транспорта Москвы 5 февраля работают в штатном режиме, несмотря на непогоду сообщают в информационном центре Транспортного комплекса Москвы.

"Сложные погодные условия, которые наблюдались сегодня в столичном регионе, не сказались на работе Транспортного комплекса Москвы. На данный момент все виды городского транспорта работают в штатном режиме. Затруднений в движении на наземном городском транспорте, Московском метрополитене, Московском центральном кольце, а также пригородных электричках не зафиксировано", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что утренний и вечерний часы пик прошли без сбоев, загруженность дорожной сети не превышала шести баллов.

Службы метрополитена, включая кассы, работали в усиленном режиме, благодаря чему движение поездов по всем линиям осуществлялось штатно, сообщают в транспортном комплексе. Кроме того, бесперебойную работу маршрутов городского транспорта обеспечили около 300 линейных работников Мосгортранса и почти 80 машин специальной техники.

Службы эксплуатации ЦОДД оперативно ликвидировали последствия сложных погодных условий: за 5 феврали рабочие устранили порядка 800 неисправностей дорожных знаков и светофоров.

На Московский регион 3-5 февраля обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад. За субботу и воскресенье выпало около 42,5 миллиметра осадков, что составляет более 118% от февральской нормы.

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