Путин подписал закон о волонтерстве

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о статусе волонтерских организаций, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ уравнивает понятия "волонтерство" и "добровольчество", определяет статус волонтерских организаций, организаторов волонтерской деятельности и волонтеров, закрепляет требования, которым должны соответствовать такие организации и лица.

Закон определяет полномочия органов власти в сфере поддержки и развития волонтерских организаций. Предусматривается утверждение регламентов взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти регионов, органов местного самоуправления, подведомственных им государственных и муниципальных учреждений и других организаций с волонтерскими объединениями. Закон предусматривает, что религиозные организации будут вправе привлекать волонтеров для участия в организации богослужений.

Как отмечают авторы закона, предлагаемые изменения позволят обеспечить более четкое взаимодействие между волонтерами, организаторами волонтерской деятельности, благополучателями, органами государственной власти и органами местного самоуправления, повысить правовую защищенность волонтеров, которые получат дополнительные гарантии. Предполагается, что добровольцам в рамках госпрограмм будет обеспечено питание, приобретение специальной одежды, оборудования, средств индивидуальной защиты, предоставление помещения во временное пользование, оплата проезда до места назначения и обратно, уплата страховых взносов на добровольное медицинское страхование волонтера либо на страхование его жизни или здоровья.

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Норма определяет новые полномочия федеральных органов исполнительной власти, такие как разработка и реализация государственных программ РФ, содержащих мероприятия по поддержке волонтерства, участие в формировании единой информационной системы в сфере развития волонтерства, оказание поддержки организаторам волонтерской деятельности, волонтерским организациям, в том числе в их взаимодействии с государственными и муниципальными учреждениями, социально ориентированным некоммерческим организациям, государственным и муниципальным учреждениям, обеспечивающим организационную, информационную, методическую и иную поддержки волонтерам, организаторам волонтерской деятельности и волонтерским организациям.

Предоставление сведений для включения в единую информационную систему в сфере развития добровольчества и волонтерства осуществляется добровольно.