Аэропорт в Казани возобновил работу после метели

КАЗАНЬ, 5 фев — РИА Новости. Международный аэропорт "Казань", где в понедельник из-за метели были задержаны и отменены более десяти рейсов, возобновил работу, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

В воскресенье в Татарстане было объявлено штормовое предупреждение. В регионе с вечера воскресенья отмечались ветер 15-20 метров в секунду, местами порывами до 25 метров в секунду, сильный снегопад, ледяной дождь, метель с ухудшением видимости до 500 метров и менее. На дорогах образовались сильная гололедица и снежные заносы, местами отмечался туман. В республике был введен режим повышенной готовности.

Движение междугородних автобусов в Казани и близлежащих районах было ограничено. Госавтоинспекция рекомендовала не выезжать и водителям грузовиков. В отдельных районах за последние сутки выпала месячная норма осадков, в Казани был объявлен план "Буран".

"С 16.30 возобновлена работа международного аэропорта "Казань" в штатном режиме, аэропорт был закрыт до 16.00. Плохие метеоусловия (метель, сильный боковой ветер, переохлажденные осадки) повлияли на регулярность выполнения полетов", — говорится в сообщении минтранса.

Как уточняется, всего было отменено и задержано 11 рейсов из Казани. Самолеты, летевшие из Шарджи, Санкт-Петербурга и Москвы в Казань, сели на запасных аэродромах.

Минтранс отмечает, что аэропорты "Бегишево" и "Бугульма" также работают в штатном режиме.