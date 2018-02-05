Тульский клуб извинился перед Запашным, который не прошел фейсконтроль

ЯРОСЛАВЛЬ/БРЯНСК, 5 фев – РИА Новости. Тульский клуб-ресторан "Пряник" извинился перед народным артистом Аскольдом Запашным, который накануне заявил, что не прошел там фейсконтроль, сообщила РИА Новости в понедельник администратор заведения.

Аскольд Запашный в воскресенье написал в Instagram, что он и его коллектив не смогли пройти в тульский клуб-ресторан "Пряник", так как артисты "не прошли фейсконтроль". Сообщение Запашный сопроводил собственной фотографией на фоне входа в заведение.

"Да, было небольшое недоразумение, мы уже извинились перед господином Запашным и об этом сожалеем. Я сама лично только что ему звонила", — сказала администратор.

Она добавила, что Запашный принял ее извинения.

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