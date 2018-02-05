Тульский клуб извинился перед Запашным, который не прошел фейсконтроль

ЯРОСЛАВЛЬ/БРЯНСК, 5 фев – РИА Новости. Тульский клуб-ресторан "Пряник" извинился перед народным артистом Аскольдом Запашным, который накануне заявил, что не прошел там фейсконтроль, сообщила РИА Новости в понедельник администратор заведения.
"Да, было небольшое недоразумение, мы уже извинились перед господином Запашным и об этом сожалеем. Я сама лично только что ему звонила", — сказала администратор.
Она добавила, что Запашный принял ее извинения.
Ахтунг!:))) За моей спиной единственный ресторан не только в Туле, но и В МИРЕ, в который, со слов охраны, по мнению директора, я с артистами нашего коллектива не прохожу фэйс и дресс контроль. Подняли настроение на неделю! Что же это за место такое? Что там внутри? Кто достоин туда зайти? #тынепройдешь #тула #тцгостиныйдвор #ресторан #пряник #тайна #неизбранный #драма #миртеперьнебудетпрежним #тульскийпряник
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