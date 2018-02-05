Васильеву попросили проверить ситуацию с увольнением педагога в Таганроге

МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов обратился к министру образования и науки РФ Ольге Васильевой с просьбой взять под личный контроль ситуацию с увольнением преподавателя Таганрогского металлургического техникума Виктора Макаренко и поручить провести соответствующую проверку, сообщает сайт СПЧ в понедельник.

Увольнение преподавателя последовало после того, как он пожаловался премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву на отсутствие в Ростовской области индексации зарплат педагогам, отмечено в сообщении. Областное министерство общего и профессионального образования объясняет официальную причину увольнения Макаренко "накопившимися дисциплинарными проступками в период его работы в техникуме", уточнили в СПЧ.

Между тем, по информации правозащитников, за 40 лет работы в техникуме он не имел ни одного выговора, а в январе этого года получил сразу два, что и стало поводом к увольнению по указанной статье. Коллеги Макаренко считают, что официальная причина таким образом "выглядит весьма неубедительно", указали в президентском СПЧ.

"В этой связи прошу вас, уважаемая Ольга Юрьевна, взять под личный контроль ситуацию с увольнением В.Б. Макаренко и дать поручение провести объективную проверку по данному факту. О результатах проверки прошу проинформировать Совет", — цитирует сайт письмо Федотова, адресованное главе Минобрнауки.