Суд в Екатеринбурге повторно отказался вернуть Юлии Савиновских детей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 фев — РИА Новости, Ольга Ерачина. Жительница Екатеринбурга Юлия Савиновских сообщила, что Орджоникидзевский суд города в понедельник повторно подтвердил законность изъятия у нее двух приемных детей.

Орджоникидзевский суд ранее отказался вернуть Савиновских двух приемных детей, а также признать незаконным приказ управления по социальной политике района о лишении женщины статуса опекуна. Судья Свердловского областного суда позже вернул административное дело Савиновских в суд первой инстанции.

"Суд постановил иск опеки удовлетворить, мне в моем иске отказать", — сказала Савиновских РИА Новости.

Она добавила, что намерена обжаловать решение суда.

Адвокат Савиновских Алексей Бушмаков сообщил РИА Новости, что суд вынес решение, не дождавшись результатов психолого-психиатрической экспертизы в отношении женщины.

"Савиновских ее прошла… Но она (экспертиза) недооформлена была врачами. Соответственно, они взяли какой-то тайм-аут. И когда она будет готова, ее передадут. Но проблема в том, что судья отказалась ждать. Опять кто-то куда-то торопится для чего-то. Вполне можно было отложить заседание до представления в суд итогов этой экспертизы. Тогда бы уже ясно все было: есть у нее диагнозы или нет, какие-то заболевания, может ли она быть приемным родителем. Неужели эти вопросы не волнуют судью? Или она уже знает ответы на них?" — отметил Бушмаков.

В сентябре 2017 года женщина, у которой есть трое своих детей, на странице в соцсети Facebook написала, что двух приемных мальчиков у нее изъяли из-за того, что она сделала операцию по удалению молочных желез, так как седьмой размер груди доставлял ей неудобства. Власти заявляли, что детей забрали из-за болезни женщины, при которой не разрешается усыновлять детей, однако адвокат Савиновских опроверг наличие такого заболевания. Также сообщалось, что органам опеки якобы не понравилось, что Савиновских под мужским псевдонимом писала в интернете рассказы о жизни трансгендера. Сама Савиновских сообщала, что не собирается менять пол, как могли подумать органы опеки. Ее муж заявлял, что у приемных детей в их семье было все необходимое.