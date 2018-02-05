МВД назвало самые распространенные причины ДТП с автобусами

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Переутомление водителей и неудовлетворительное состояние транспортных средств чаще всего становятся причинами аварий с участием автобусов в РФ, сообщает в понедельник МВД России.
По данным ведомства, в минувшем году Госавтоинспекция провела по всей стране масштабные профилактические мероприятия, направленные на пресечение нелегальных межрегиональных перевозок. Основное внимание акцентировалось на причинах, по которым происходят дорожно-транспортные происшествия с участием автобусов.
"Установлено, что нарушения связаны с переутомлением водителей пассажирского транспорта и неудовлетворительным техническим состоянием транспортных средств", — сообщает ведомство.
Кроме того, выявлено, что на многих транспортных предприятиях зачастую не проводились необходимые процедуры для допуска водителей на рейс, а в транспортных средствах отсутствовали, либо не работали специальные устройства, контролирующие соблюдение водителями режима труда и отдыха (тахографы).
"В 2017 году за отсутствие тахографа, либо за неисправный тахограф составлено более 30 тысяч административных материалов, а за нарушение водителями режима труда и отдыха – почти 4 тысячи материалов", — уточняет министерство.
"В прошедшем году сотрудники Госавтоинспекции пресекли 653 факта оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности при перевозке пассажиров, выявили более 523 тысяч фактов эксплуатации автобусов с техническими неисправностями, в том числе 4368 фактов управления автобусом с неисправной рулевой и тормозной системой. Обнаружено 8932 автобуса, в конструкцию которых внесены изменения без соответствующего разрешения (регистрация 1697 из них прекращена)", — сообщает МВД.