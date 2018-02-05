МВД назвало самые распространенные причины ДТП с автобусами

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Переутомление водителей и неудовлетворительное состояние транспортных средств чаще всего становятся причинами аварий с участием автобусов в РФ, сообщает в понедельник МВД России.

По данным ведомства, в минувшем году Госавтоинспекция провела по всей стране масштабные профилактические мероприятия, направленные на пресечение нелегальных межрегиональных перевозок. Основное внимание акцентировалось на причинах, по которым происходят дорожно-транспортные происшествия с участием автобусов.

"Установлено, что нарушения связаны с переутомлением водителей пассажирского транспорта и неудовлетворительным техническим состоянием транспортных средств", — сообщает ведомство.

Кроме того, выявлено, что на многих транспортных предприятиях зачастую не проводились необходимые процедуры для допуска водителей на рейс, а в транспортных средствах отсутствовали, либо не работали специальные устройства, контролирующие соблюдение водителями режима труда и отдыха (тахографы).

"В 2017 году за отсутствие тахографа, либо за неисправный тахограф составлено более 30 тысяч административных материалов, а за нарушение водителями режима труда и отдыха – почти 4 тысячи материалов", — уточняет министерство.

Также МВД выяснило, что в конструкцию транспортных средств самовольно вносились изменения, что значительно увеличивало риск совершения ДТП.

"В прошедшем году сотрудники Госавтоинспекции пресекли 653 факта оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности при перевозке пассажиров, выявили более 523 тысяч фактов эксплуатации автобусов с техническими неисправностями, в том числе 4368 фактов управления автобусом с неисправной рулевой и тормозной системой. Обнаружено 8932 автобуса, в конструкцию которых внесены изменения без соответствующего разрешения (регистрация 1697 из них прекращена)", — сообщает МВД.