Сын журналиста Михаила Леонтьева запустил собственное шоу на YouTube

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Митя Леонтьев, сын журналиста Михаила Леонтьева, запустил собственное политическое шоу на YouTube, сообщает сайт телеканала RT.

"Это "Леонтьев" — новое политическое шоу в интернете. В этой программе я не собираюсь прятаться в студии, потому что считаю, что важные события стоит обсуждать в открытую. Ну а если вы будете со мной не согласны, приходите лично и докажите, что я не прав", — заявил Леонтьев в первом выпуске шоу, который был посвящен теме допинга.

Отмечается, что съемки программы проходят на Триумфальной площади в Москве раз в неделю. За анонсами можно следить в Facebook и социальной сети "ВКонтакте".