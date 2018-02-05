Питомцы Московского зоопарка ждут расчистки вольеров

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Животные Московского зоопарка оказались не рады снегопаду и прячутся от выпавшего снега в укрытиях вольеров, ожидая их расчистки, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского зоопарка.

"Ни человеку, ни животному не нравится обилие снега. Наши животные вообще хвосты поджали и сидят у себя в укрытиях, потому что они проваливаются, им тяжело передвигаться по снегу. Они очень редко выходят, только если вольер расчищен. Поэтому наши службы работают в экстренном режиме "нон-стоп" практически круглосуточно, чтобы расчистить не только дорожки для посетителей, но и внутреннее пространство для животных", — рассказали в столичном зоосаде.

В пресс-службе объяснили, что животным из-за холода необходимо двигаться, чтобы разгонять температуру тела, поэтому специалисты зоопарка стараются поскорее убрать снег в вольерах.

"Нужная (температура тела — ред.) достигается как раз при перманентной ходьбе. Поэтому наши специалисты помогают им, как могут", — отметили в зоопарке.