МОК и CAS изжили себя, их пора менять, заявили в ОНФ

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать на Олимпиаду в Пхенчхане 15 оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS) российских спортсменов говорит о том, что обе структуры изжили себя и требуют реформирования, считает член центрального штаба ОНФ Сергей Елисеев.

"Сейчас это уже не те инстанции, которые действительно соблюдали все этические и моральные принципы при допуске и отборе спортсменов к Олимпиаде. Они ангажированы и совершенно открыто это показывают. Если суд CAS сегодня признает одно, а они делают свое заявление и считают, что надо реформировать CAS, это говорит о том, что на сегодняшний день эти две организации изжили себя, их пора менять", — цитирует пресс-служба ОНФ слова Елисеева.

Спортивный арбитражный суд на прошлой неделе полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение МОК об их пожизненном отстранении от Олимпиад и аннулировании результатов с Игр в Сочи. Олимпийский комитет России попросил МОК направить индивидуальные приглашения на Игры в Пхенчхане 15 представителям России, но в понедельник получил отказ.

Глава МОК Томас Бах подверг критике оправдательный вердикт CAS и высказался в пользу реформ спортивного суда.