Эксперт рассказал, как бороться с системными ошибками в здравоохранении

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Правоохранительные органы должны обращать внимание на системные ошибки в здравоохранении, считает сопредседатель Межрегионального профсоюза работников здравоохранения "Действие" Андрей Коновал.

По его словам, ситуация с врачебными ошибками в России связана не столько с действиями самого врача, сколько с системой организации медицинской помощи и недофинансированием этой сферы.

"Мне кажется, что следственные органы, правоохранительные органы должны акцент сделать не только на врачебных преследованиях, сколько на том, чтобы начать разбираться с тем… кто не заложил необходимое финансирование, что администрация больницы не может полностью заполнить штат", — сказал Коновал на круглом столе, посвященном врачебным ошибкам.

Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что россияне за шесть лет стали втрое чаще жаловаться на врачебные ошибки. По ее словам, в 2012 году в следственные органы СК России поступило 2,1 тысячи таких обращений граждан, а в 2017 году эта цифра увеличилась почти в три раза — до 6050. В 2017 году в связи с жалобами всего было возбуждено 1791 уголовное дело, из них в суд направлено 175.