В ЦОДД сообщили о числе машин в Москве в утренний час пик

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Среднее количество автомобилей в Москве уменьшилось на 10% в утренний час пик в понедельник, сообщили журналистам в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Ранее ЦОДД поблагодарил москвичей за отказ от поездок на автомобилях, что позволило избежать утреннего коллапса на дорогах. Дорожная загруженность в утренний час пик не превысила 6 баллов.

"Мы рекомендовали автомобилистам пересесть на общественный транспорт, и они к нам прислушались. Так, сегодня в Москве на 10% уменьшилось среднее количество автомобилей в утренний час пик", — говорится в сообщении.

"Благодаря осознанным действиям автомобилистов удалось избежать транспортного коллапса в городе, а также обеспечить беспрепятственную уборку для наших коллег — коммунальщиков", — добавили в пресс-службе.

По информации ЦОДД, в настоящий момент дорожная ситуация в Москве оценивается в 5 баллов. Для того чтобы заранее спланировать свою поездку, центр настоятельно рекомендует москвичам пользоваться общественным транспортом в течение всего дня, а в случае поездок на личном транспорте соблюдать скоростной режим, избегать резких перестроений и маневров.