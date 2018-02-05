Жившую с родителями в землянке в Иркутской области девочку заберет бабушка

ИРКУТСК, 5 фев – РИА Новости. Бабушка оформит опекунство на ребенка, которого изъяли из семьи, живущей в землянке возле теплотрассы Ангарска Ирутской области, сообщила РИА Новости представитель городской администрации Татьяна Шерстнева.

Двухлетняя девочка была изъята в городе Ангарске из семьи, проживающей в землянке возле теплотрассы, и помещена в медучреждение. В отношении матери ребенка составлен административный протокол.

"Состояние девочки врачи оценивают как удовлетворительное. После курса реабилитации ее заберет бабушка", — рассказала Шерстнева.

Она добавила, что молодая женщина и сожительствующий с ней отец ребенка прибыли из города Вихоревка. Там они тоже не имели своего жилья, бродяжничали и обитали в основном на свалке. В Ангарске у женщины проживают мать и старшая дочь, которая ходит в детский сад. Бабушка готова оформить опекунство и на двухлетнюю внучку, поскольку мать, так же, как и в случае с первым ребенком, официально отказалась от девочки.

СУСК РФ по региону проводят доследственную проверку по факту действий или бездействия должностных лиц. Мать и отец изъятой девочки, по словам представителя администрации, в настоящее время разыскиваются полицией, поскольку они покинули место своего обитания.