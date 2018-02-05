Минздрав заявил, что не собирается снижать доступность бесплатной медицины

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Минздрав РФ прокомментировал информацию СМИ о якобы имеющем место обсуждении инициатив по снятию государством с себя обязательств по обеспечению бесплатной медицинской помощью, заявив, что подобные инициативы не обсуждались.

Ранее газета "Ведомости" сообщила со ссылкой топ-менеджеров двух страховых компаний, федерального чиновника и представителя Центробанка, что чиновники и эксперты в нескольких регионах обсуждают эксперимент по снятию с государства части расходов на медицину. Изменения предполагают повышение ответственности страховых компаний за здоровье людей.

"Конституция РФ гарантирует право на бесплатную медицинскую помощь всем гражданам нашей страны. Никаких инициатив, которые были бы направлены на снижение доступности бесплатной медицинской помощи, не обсуждалось и не обсуждается", — сообщила пресс-служба ведомства.

Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов была расширена правительством РФ, отметили в Минздраве. В 2018 году предусмотрено значительное увеличение расходов на медпомощь за счет средств системы ОМС, что позволит повысить тарифы на все виды медпомощи и расширить спектр методов высокотехнологичной помощи в рамках базовой программы ОМС.

Одновременно с этим Минздрав проводит системную работу по совершенствованию финансовой модели здравоохранения, уточнили в ведомстве. "Сегодня оплата медицинской помощи зависит от объема оказанной помощи, ее качества, а распределение средств осуществляется в соответствии со страховыми принципами. Иными словами, современная российская модель предполагает ответственность ее участников. Такого рода модели внедрены в странах, где высок уровень государственных гарантий по оказанию бесплатной медицинской помощи", — отмечается в сообщении.

В ведомстве также напомнили о формировании системы страховых представителей – сотрудников страховых организаций, основной задачей которых является консультирование, сопровождение пациентов при получении медицинской помощи и защита их прав.

После начала активного индивидуального информирования пациентов о необходимости прохождения диспансеризации, ее объем за год увеличился на 5,6%, а количество обоснованных жалоб снизилось в два раза, добавили в Минздраве.