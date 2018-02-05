Песков переадресовал вопрос об амнистии бизнесменов к правоохранителям

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Амнистия уехавших в Лондон российских бизнесменов может обсуждаться только с учетом точки зрения правоохранительных органов, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В субботу уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей, лидер Партии роста, а также кандидат в президенты Борис Титов в Лондоне встретился с российскими бизнесменами, против которых ведутся уголовные дела, и пообещал им посодействовать в возвращении. На встрече присутствовали около 30 человек. Также бизнес-омбудсмен заявил, что передал президенту Владимиру Путину список бизнесменов, находящихся в Великобритании и желающих вернуться на Родину. По его словам, список содержит более десятка имен.

Журналисты спросили Пескова, готов ли Кремль обсуждать уголовную амнистию для предпринимателей.

"Ответить на ваш вопрос невозможно, потому что какая-то позиция может быть сформулирована только с учетом точки зрения правоохранительных органов, по линии которых имеются вопросы к этим гражданам. Но, безусловно, если такой вопрос будет поставлен и когда он будет поставлен, то он будет проработан", — сказал пресс-секретарь.