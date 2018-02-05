В Москве за три дня возросло число мелких ДТП без пострадавших

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Количество мелких ДТП с материальным ущербом без пострадавших на столичных автодорогах за три дня возросло с 626 до 770 случаев, оформленных сотрудниками Госавтоинспекции, сообщили РИА Новости в пресс-службе УГИБДД по Москве.

"Количество мелких ДТП без пострадавших с материальным ущербом, оформленных сотрудниками ГИБДД, следующее: 2 февраля — 626, 3 февраля — 676, 4 февраля — 770", — сказал собеседник агентства.

Как сообщает ведомство, сотрудники столичной Госавтоинспекции с 3 февраля оказывают помощь дорожно-эксплуатационным службам и участникам дорожного движения, в том числе организуют 158 сопровождений колонн уборочной техники, держат на контроле состояние дорожного покрытия, особенно на опасных участках дорог (спусках, подъемах, мостах, путепроводах).

Как следует из сообщения, сотрудники ведомства ориентированы на всестороннюю помощь на дорогах и максимально быстрое оформление ДТП. На подъемах МКАД, ТТК и "вылетных" магистралей, где образуется наледь и снежный накат, выставлены тягачи с приближенными нарядами ДПС. Госавтоинспекция выдала 190 предписаний эксплуатирующим организациям.