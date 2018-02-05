В новой Москве эвакуировали с трасс 120 застрявших автомобилей и 45 фур

МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Спасатели в новой Москве эвакуировали 120 автомобилей и отбуксировали 45 фур, застрявших на федеральных трассах после сильного снегопада, сообщает в понедельник столичный главк МЧС.

"Оказана помощь 120 водителям автомобилей, самостоятельное движение которых было невозможным. Также в подъем многоцелевыми тягачами были отбуксированы 45 фур", — говорится в релизе.

Спасатели убедительно просят водителей отказаться от поездок на личном автотранспорте или выбирать пути объезда затрудненных участков дороги.

Сильнейший снегопад обрушился на московский регион в выходные 3-4 февраля. По данным синоптиков, такие снегопады бывают раз в 100 лет. В понедельник снегопады ослабли, однако установилась морозная погода до минус 13 градусов.