Собянин ознакомился с ходом строительства станции "Юго-Восточная"

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник ознакомился с ходом строительства станции "Юго-Восточная" Кожуховской линии Московского метрополитена.

"В целом Кожуховская ветка одна из самых крупных в Москве, это огромная ветка — 18 километров. Первые четыре станции идут от "Некрасовки" до "Косино", еще несколько станций – от "Косино" до "Нижегородской улицы". Это два участка, которые позволят соединить Большое подземное кольцо метро с самыми дальними районами Москвы", — сказал Собянин.

По его словам, с открытием Кожуховской линии улучшится транспортное обслуживание сотен тысяч москвичей, а также разгрузится ряд действующих линий подземки. "Задача стоит, чтобы в 2018 году закончить стройку от "Некрасовки" до "Косино" и в 2019 году — уже на втором участке. Задача очень сложная, непростая, но ее необходимо решать", — подчеркнул мэр Москвы.

Станция "Авиамоторная" Кожуховской линии будет пересадочной с одноименной станцией Калининской линии, "Нижегородская улица" — пересадочной на станцию строящейся Большой кольцевой линии и станцию Московского центрального кольца "Нижегородская".

Обслуживание поездов Кожуховской линии будет осуществлять новое электродепо "Руднево", строительство которого началось в 2014 году. Особенностью Кожуховской линии является то, что участок от станции "Косино" до станции "Нижегородская улица" будет сооружен с помощью тоннелепроходческих щитов большого диаметра. Таким образом, на этом участке поезда обоих направлений будут ходить в одном тоннеле вместо привычных двух.

Станция "Юго-Восточная" Кожуховской линии размещается вдоль Ферганской улицы на пересечении с Ташкентской улицей. Она расположится на участке неглубокого заложения. На базе станции "Юго-Восточная" также запланировано создание одноименного транспортно-пересадочного узла.