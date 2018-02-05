Собянин ознакомился с ходом строительства станции "Юго-Восточная"

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник ознакомился с ходом строительства станции "Юго-Восточная" Кожуховской линии Московского метрополитена.
По его словам, с открытием Кожуховской линии улучшится транспортное обслуживание сотен тысяч москвичей, а также разгрузится ряд действующих линий подземки. "Задача стоит, чтобы в 2018 году закончить стройку от "Некрасовки" до "Косино" и в 2019 году — уже на втором участке. Задача очень сложная, непростая, но ее необходимо решать", — подчеркнул мэр Москвы.
Станция "Авиамоторная" Кожуховской линии будет пересадочной с одноименной станцией Калининской линии, "Нижегородская улица" — пересадочной на станцию строящейся Большой кольцевой линии и станцию Московского центрального кольца "Нижегородская".
Станция "Юго-Восточная" Кожуховской линии размещается вдоль Ферганской улицы на пересечении с Ташкентской улицей. Она расположится на участке неглубокого заложения. На базе станции "Юго-Восточная" также запланировано создание одноименного транспортно-пересадочного узла.