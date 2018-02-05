КАЗАНЬ, 5 фев — РИА Новости. Выезд школьных автобусов отменён в понедельник в половине районов Татарстана из-за непогоды, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства республики.

В воскресенье в Татарстане было объявлено штормовое предупреждение. В республике в ночь с воскресенья и утром в понедельник отмечаются сильный ветер – 15-20 метров в секунду, местами порывами достигают 25 метров в секунду, сильные осадки в виде снега, мокрого снега, ледяного дождя, метель с ухудшением видимости до 500 метров и менее, местами гололед, туман, на дорогах гололедица и снежные заносы. Президент Татарстана ввел в республике режим повышенной готовности.

ГИБДД Татарстана в связи с возникновением неблагоприятных метеорологических и дорожных условий ограничила движение междугородних автобусов в Казани и близлежащих районах. Госавтоинспекция рекомендовала не выезжать и водителям грузового транспорта. В Казани, где ночью и утром выпала месячная норма осадков, объявлен план "Буран".

"Полностью отменили выезд школьных автобусов 23 районов из 45… В восьми районах с учетом метеоусловий на маршрут вышло ограниченное количество школьных автобусов", — говорится в сообщении.

По оперативной информации Минтранса республики на 11.00, в связи с введением в Казани плана "Буран" с автовокзалов "Столичный" и "Южный" автобусы не выпущены в рейсы. С автовокзала "Восточный" на линию выехал лишь один автобус – в аэропорт. По данным автовокзала "Северный", на линии находятся 70 автобусов в направлении Казань-Зеленодольск.

На межмуниципальных направлениях не выпустили в рейс автобусы в 12 районах республики (Алексеевский, Апастовский, Арский, Буинский, Зеленодольский, Кайбицкий, Камско-Устьинский, Лаишевский, Лениногорский, Тетюшский, Чистопольский и Казань), в двух районах (Менделеевский и Нижнекамский) автобусы выпущены частично.