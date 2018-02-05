КАЗАНЬ, 5 фев — РИА Новости. Выезд школьных автобусов отменён в понедельник в половине районов Татарстана из-за непогоды, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства республики.
ГИБДД Татарстана в связи с возникновением неблагоприятных метеорологических и дорожных условий ограничила движение междугородних автобусов в Казани и близлежащих районах. Госавтоинспекция рекомендовала не выезжать и водителям грузового транспорта. В Казани, где ночью и утром выпала месячная норма осадков, объявлен план "Буран".
По оперативной информации Минтранса республики на 11.00, в связи с введением в Казани плана "Буран" с автовокзалов "Столичный" и "Южный" автобусы не выпущены в рейсы. С автовокзала "Восточный" на линию выехал лишь один автобус – в аэропорт. По данным автовокзала "Северный", на линии находятся 70 автобусов в направлении Казань-Зеленодольск.
На межмуниципальных направлениях не выпустили в рейс автобусы в 12 районах республики (Алексеевский, Апастовский, Арский, Буинский, Зеленодольский, Кайбицкий, Камско-Устьинский, Лаишевский, Лениногорский, Тетюшский, Чистопольский и Казань), в двух районах (Менделеевский и Нижнекамский) автобусы выпущены частично.