Набор, а не отбор: как устроен единственный в России цирк для хулиганов

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Актеры единственного в России "цирка для хулиганов" — петербургского "Упсала-цирка" — рассказали, как знакомство с уличной культурой изменило их жизнь.

"Любили тусоваться, так как дома были небольшие проблемы с родителями. И в один прекрасный момент мы в городе встретили Ларису и Астрид. Они нам показывали там диабло, какой-то моноцикл одноколесный. Ну, мы заинтересовались и пошли", — рассказал TOK первый подопечный бродячего цирка, актер Коля.

Идея приобщить молодых людей из неблагополучных семей к цирковому искусству принадлежит Астрид Шорн и Ларисе Афанасьевой: именно они основали "Упсала-Цирк" 18 лет назад.

По словам Афанасьевой, в цирке нет отбора. Детей набирают прямо с улицы, с коррекционных школ и кризисных центров. Иногда их приводят сами педагоги и психологи.

"Мы им говорим не "Добро пожаловать в социальную организацию, где вас сейчас будут корректировать", а "Добро пожаловать в единственный в мире цирк для хулиганов, и вы — тот самый хулиган, в котором мы нуждаемся", — подчеркивает директор и режиссер "Упсала-цирка".

Сейчас в цирке обучается 70 детей-актеров. По словам воспитанников, цирк дал им много новых возможностей в жизни. Например, один из актеров воплотил свою мечту побывать за границей, съездив с труппой на гастроли. В такие турне "бродячие циркачи" из Петербурга отправляются каждое лето.