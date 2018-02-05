В Уфе волонтеры вызволили мужчину из трудового рабства

УФА, 5 фев — РИА Новости. Волонтеры вызволили уроженца Средней Азии из трудового рабства в Уфе, где он без зарплаты проработал на стройке почти 3 года, сообщила РИА Новости пресс-секретарь движения "Альтернатива" Юлия Силуянова.

По ее словам, в волонтерское движение обратились специалисты международной организации "Миграция" с просьбой помочь вызволить из трудового рабства в Уфе жителя Средней Азии, которого почти 3 года ищут родственники.

"Выяснилось, что 44-летний мужчина в 2015 году приехал в Уфу на заработки. Нашел работу на стройке, однако работодатель отобрал у него паспорт и запер в квартире на улице генерала Кусимова. Мужчину сильно запугали, выводили из квартиры на работу, за ним постоянно следили, чтобы он не мог позвонить родственникам или убежать. Денег за работу ему не давали. Мужчина каким-то способом смог дозвониться до своих родственников, назвал им примерный адрес, где его держат. Потом на его поиски и спасение подключились правозащитники и волонтеры", — рассказала Силуянова.

По ее словам, 2 февраля в Уфу прибыли московские волонтеры и смогли увезти пленника в Москву.

"Сейчас специалисты занимаются подготовкой документов для него, чтобы он смог уехать на родину. А вопрос о привлечении работодателя к правовой ответственности может решить или сам пострадавший, или прокуратура, написав соответствующее заявление правоохранителям в городе Уфе", — добавила собеседница агентства.