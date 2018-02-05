Камчатка получила 15 новых машин скорой помощи

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 фев — РИА Новости. Медучреждения Камчатки получили к новому году за счет федерального и регионального бюджетов 15 автомобилей скорой помощи, шесть из них остались в Петропавловске, остальные будут работать в городах и районах края, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Всего на полуостров пришло 15 машин: 10 по федеральной программе и пять за счет краевого бюджета. Закупленные за счет средств краевого бюджета автомобили модели ГАЗ "Луидор-2250В2" приобретены в результате электронного аукциона. Стоимость каждой из машин составила 3,18 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

По словам министра здравоохранения Камчатского края Татьяны Лемешко, в 2016 году в Камчатский край поступило по федеральной программе 13 автомобилей. Все они пригодны для эксплуатации в районах крайнего Севера и оснащены необходимым медицинским оборудованием.

"Мы ежегодно предусматриваем ассигнования из средств краевого бюджета для того, чтобы переоснащать отделения скорой медицинской помощи. И, конечно, в последующие годы эта работа продолжится", — цитирует пресс-служба слова Лемешко.

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